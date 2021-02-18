Aydın Cumhuriyet Başsavcılğı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türkiye'deki kadın çatı yapılanması olan Tevgera Jinen Azad/Özgür Kadın Hareketi (TJA) içerisinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Geçtiğimiz pazar günü Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Opreasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Aydın İl Yönetim Kurulu üyesi M.K., HDP İl Eşbaşkanı A.B.Ö., HDP eski İl Başkanı N.A., HDP Söke İlçe Yönetim Kurulu üyesi S.A., HDP Didim İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.B., HDP Aydın Milletvekili adayı A.D.(SEÇİLMEMİŞ) ile A.E., S.A., C.Y., K.B., T.A. E.İ. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ile HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda, döviz, broşür, suç unsuru diğer dokümanlar ve dijital materyallere ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PKK'nın 'kadın çatı yapılanması'na operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest - Son Dakika

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