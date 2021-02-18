PKK'nın 'kadın çatı yapılanması'na operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest - Son Dakika
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PKK'nın 'kadın çatı yapılanması'na operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest

18.02.2021 08:51
PKK'nın 'kadın çatı yapılanması'na operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest

AYDIN'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye'deki kadın çatı yapılanması olan 'TJA'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salverilirken, 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile...

AYDIN'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye'deki kadın çatı yapılanması olan 'TJA'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salverilirken, 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılğı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türkiye'deki kadın çatı yapılanması olan Tevgera Jinen Azad/Özgür Kadın Hareketi (TJA) içerisinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Geçtiğimiz pazar günü Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Opreasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Aydın İl Yönetim Kurulu üyesi M.K., HDP İl Eşbaşkanı A.B.Ö., HDP eski İl Başkanı N.A., HDP Söke İlçe Yönetim Kurulu üyesi S.A., HDP Didim İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.B., HDP Aydın Milletvekili adayı A.D.(SEÇİLMEMİŞ) ile A.E., S.A., C.Y., K.B., T.A. E.İ. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ile HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda, döviz, broşür, suç unsuru diğer dokümanlar ve dijital materyallere ele geçirildi.

TEM Şube Müdülüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7 şüpheli dün akşam geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: PKK'nın 'kadın çatı yapılanması'na operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest - Son Dakika
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