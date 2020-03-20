PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe - Son Dakika
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PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe

7 saat önce

PKK kadın yapılanmasının sözde en u¨st karar organı Ku¨rdistan Kadınlar Birligˆi (KJK) yo¨netim konseyi üyesi Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi belirtildi.

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PKK kadın yapılanmasının sözde en u¨st karar organı Ku¨rdistan Kadınlar Birligˆi (KJK) yo¨netim konseyi üyesi Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK kadın yapılanmasının sözde en u¨st karar organı KJK yo¨netim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, MI·T ve TSK'nın ortak çalışması sonucu 9 Mart'ta Kandil'de gerc¸ekles¸tirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

"Devletin birligˆini ve ülke bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨ bozma" suc¸undan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'deki, o¨rgu¨tu¨n hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ öğrenildi.

Terörist Tarı'nın 2017'de sözde KJK yo¨netim konseyi üyeligˆine getirildigˆi, aynı do¨nemde PKK/KCK'nın Kandil alan yo¨netiminde, Ali Kıc¸i kod adlı terörist Ebuzeyid Sakcak ile sorumlu du¨zeyde yer aldıgˆı belirtildi.

Tarı'nın 2018'den itibaren PKK'nın etkili oldugˆu bo¨lgelerde yas¸ayan sivil halkın o¨rgu¨tlendirilmesi faaliyetlerinden sorumlu oldugˆu, PKK/KCK es¸ bas¸kanları Cuma kod adlı Cemil Bayık ve Bes¸e Hozat kod adlı Hu¨lya Oran'ın o¨zel yazıs¸malarının tercu¨mesini yaptıgˆı, onlarla yakın ilis¸ki ic¸inde oldugˆu o¨gˆrenildi.

Güvenlik kaynakları, o¨rgu¨tu¨n "gu¨venli bo¨lge" olarak niteledigˆi Kandil'e yönelik başarılı operasyonların, o¨zellikle PKK'ya yeni katılan o¨rgu¨t mensuplarında büyük moral bozukluğu oluşturduğuna işaret etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:50 Kaynak: AA

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