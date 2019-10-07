Son Dakika Haberleri: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe
Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

1 saat önce

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbeANKARA(İHA)- PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu kırmızı kategoride aranan Ayfer Kordu, etkisiz hale getirildi.

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

ANKARA(İHA)- PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu kırmızı kategoride aranan Ayfer Kordu, etkisiz hale getirildi.

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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