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Pkk'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

1 saat önce

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu, nokta atışıyla hedef alındı.

Pkk'nın kadın yapılanmasına büyük darbe, System.String[]

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu, nokta atışıyla hedef alındı.

MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda, geçen 13 Eylül'de Kandil'e düzenlenen hava harekatında, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu 'Bese Erzincan' kod adlı Ayfer Kordu hedef alındı. Kırmızı kategoride aranan terörist Kordu'nun örgüte 1980 yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında bizzat teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı öğrenildi. Örgütün kadın yapılandırmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı ortaya çıkan terörist Kordu'nun, PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu 'Bese Hozat' kad adlı Hülya Oran, 'Sözder Avesta' kod adlı Nuriye Kesbir gibi örgütün sözde üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Teröristin vurulması
Haber:  ANKARA, -


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
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