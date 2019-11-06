PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon
6 saat önce
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.
Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
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