PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

6 saat önce

Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Zanlılardan bazılarının HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.

Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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