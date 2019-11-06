Son Dakika Haberleri: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Son Dakika Güncel PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü oluşumlarından Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Meclisi (KCK/TM) sosyal alan komitesine bağlı Tevgera Jinen Azadi-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 8 şüpheli Ankara'da, 1 şüpheli Mersin'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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