Son Dakika Haberleri: Pkk'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu ayfer kordu nokta atışıyla hedef...
Son Dakika Güncel Pkk'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu ayfer kordu nokta atışıyla hedef...

Pkk'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu ayfer kordu nokta atışıyla hedef...

1 saat önce

PKK'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.

PKK'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı

Pkk'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu ayfer kordu nokta atışıyla hedef...

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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