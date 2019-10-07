Pkk'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu ayfer kordu nokta atışıyla hedef...
1 saat önce
PKK'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
PKK'nın kadın yapılanmasının kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı
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