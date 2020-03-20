PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı'nın fotoğrafları ANKARA - MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı'nın fotoğrafları ANKARA - MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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