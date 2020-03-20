PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
ANKARA - MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
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