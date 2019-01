PKK'nın Kalıntıları Varsa Güvenli Bölgeden Bahsedilemez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına ilişkin, "Güvenli bölge diyorsanız 'PKK, PYD ve YPG'den arındırılmış bölge' demektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına ilişkin, "Güvenli bölge diyorsanız 'PKK, PYD ve YPG'den arındırılmış bölge' demektir. Eğer o bölgede bunların izleri, kalıntıları varsa orada güvenli bölgeden bahsedilemez, bahsedilecek şey bunları oradan temizlemek olmalıdır." dedi.



Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına ilişkin bir soru üzerine, Merkez Disiplin Kurulunun Usta'yı, Samsun'da yaptığı çalışmalar sırasında ortaya koyduğu tutum, davranış ve paylaştığı görüşlerin partinin görüşüyle bağdaşmayacağı kararı çerçevesinde ihraç ettiğini söyledi.



Cumhur İttifakı ile ilgili bir soru üzerine de Bahçeli, 30 büyükşehirden 27'sinin AK Parti'ye, 3'ünün de MHP'ye bırakıldığını belirterek, "30 büyükşehirin ilçelerinde ise değerlendirmeler yapılmış, her ile bağlı ilçelerde paylaşımlar söz konusu olmuş ancak bu paylaşımlar böyle bir pazarlık, al ver usulü değil, 2014 ve 2018 verileri ışığında gerçekleştirilmiştir." dedi.



Bahçeli, 51 ilde ise iki partinin kendi adaylarıyla seçime katılacağını anımsatarak, "Zaman içinde her gün televizyonda takip ediyoruz, illet ittifakından '21 ilde şöyle oldu, 25 ilde böyle oldu, şurada anlaşıldı, şurada tekrar görüşülecek' gibi zamana yaygın sözler işitiyoruz. Kesinleştikten sonra zillete kaptırmamak için cumhuru tercih edeceğimiz her alan olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Bahçeli, "Bizden Cumhurbaşkanına talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız görüşlerini bizimle paylaşmak isterse davet eder, biz de gider görüşürüz." yanıtını verdi.



"Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon rafa mı kalktı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Güvenli bölge diyorsanız; 'PKK, PYD ve YPG'den arındırılmış bölge' demektir. Eğer o bölgede bunların izleri, kalıntıları varsa orada güvenli bölgeden bahsedilemez, bahsedilecek şey bunları oradan temizlemek olmalıdır." dedi.



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetine ilişkin yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, "Bunun cevabını Sayın İbrahim Kalın Bey bilir ama Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz." diye konuştu.



"İşçi kardeşlerimizin herhangi bir kaybının olmaması gerekir"



Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Sakarya'daki açıklamalarında; Türkiye'nin ihtiyaç hissetmiş olduğu savunma sanayinin gelişimi konusunda hükümet olarak bazı tedbirler almaya gayret gösteriyorlar. Konunun ayrıntılarına vakıf değiliz. O işçi kardeşlerimizin herhangi bir kaybının olmaması gerekir." dedi.



Bahçeli, "Seçim kampanyası nasıl yürütülecek, ortak miting yapılacak mı?" sorusu üzerine şunları söyledi:



"Bu konuda arkadaşlarımız aşama aşama çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunlardan biri aday belirleme süreci. İkincisi adayların, belediye başkanlıkları, meclis üyeliklerindeki yerleşik düzeni. Bundan sonra da Yüksek Seçim Kurulunun takvimi çerçevesinde parti faaliyetlerinin düzenlenmesi. Propagandayla ilgili arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyor. Sürprizler olabilir. Türküler, şarkılar olabilir. Geçmişteki tecrübelerin ışığında güzel bir propaganda sürecini yaşayacağımız inancındayım. Bu süreci yaşarken eğer bir arada bir toplantı yapma gerekiyorsa yapılır. Hem ittifak yapacaksınız, sonra 'Toplantıya ben katılmıyorum' diyerek, küstüm otu oynamak doğru değil. Öyle bir şey olduğu zaman bunlar gerçekleşir."



Bahçeli, başka bir soruya da "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğüne, her türlü tehdit, tehlikeye karşı uyanıklığı doğru bir tespittir. Bunların devamı süresince MHP olarak iktidarın her yönüyle destekçisi ve yardımcısıyız." karşılığını verdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü

Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun