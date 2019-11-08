Son Dakika Haberleri: PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı

PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı

6 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'nın kandırdığı bir genç, örgüte katılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ailesine teslim edildi.

PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK'nın kandırdığı bir genç, örgüte katılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılacağı tespit edilen D.A isimli şahıs Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs ifadesinin alınmasına müteakip jandarma tarafından ailesine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

Jandarma, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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