PKK'nın katlettiği 5 şehit için anıt

Şırnak Valiliğince, İdil ilçesine bağlı Aksoy köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen 5 şehit anısına yaptırılan anıt törenle açıldı.

Şırnak Valiliğince, İdil ilçesinin Aksoy köyünde terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde katledilen şehitler için yaptırılan Şehitlik Anıtı'nın açılışında şehitlerin öz geçmişleri okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, sağlanan birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, mevcut tablonun devam etmesi gerektiğini, böylelikle hiçbir şer odağın nifak sokamayacağını söyledi.



Bugünkü tablonun hiçbir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesi olduğunu kaydeden Pehlivan, geleceğe umutla baktıklarını, güçlerini tarihten, inanç değerlerinden, milli ve manevi kaynaklardan aldıklarını vurguladı.

Pehlivan, "Bizim inancımız ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik gibi çok yüce mertebeler var. Bu memleketin bütün evlatları birer güneş gibidir. Belki şehit olunca bir güneş batıyor ama onun ardından binlerce milyonlarca güneş doğuyor. Bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz ve bu mücadele devam ediyor. Şu an bölgemizde yaşanan Barış Pınarı Hareketi bir istiklal ve istikbal mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Ali Hamza Pehlivan, yıl boyunca düzenlenen Pençe ve Kıran operasyonlarının istiklal ve istikbal mücadelesinin bugünkü uzantısı olduğunu aktardı.

Vali Pehlivan, "Bu mücadele kendi toplumumuz için yapılan bir mücadele değildir. Bugün itibarıyla görüyoruz ki dünyanın ve coğrafyamızın mazlum toplumlarının gözü bizim ülkemizdedir. Bizim güçlü olmamız, dimdik ayakta durmamız lazım. Bizim dik durmamız bütün bu coğrafyadaki dünya mazlumlarına da örnektir." diye konuştu.

Şırnaklı 794 şehit

Şırnak'ın Türkiye'nin en çok şehidi olan illerin başında geldiğini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"1900 şehidimiz var, bunların 794'ü Şırnaklı hemşehrilerimiz. İşte Şırnak'ımızın bölgedeki bütün illerin memleketine sahip çıktığının da bir göstergesidir. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirdiğimizde gelecek adına hiçbir kaygımız olmayacaktır. Ülkemiz, vatanımız ve devletimizle emin adımlarla yolunda yürümeye devam edecektir. Bu anıta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Bölgemizde Kürt meselesi, Kürt davası diye bir sorun yoktur"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de terör örgütü PKK'nın bugüne kadar çok sayıda Kürt vatandaşını şehit ettiğini kaydetti.

"Bu mesele Kürt meselesi olsaydı bu teröristler Türkçe dahi bilmeyen bu kardeşlerimizi katlederler miydi?" diyen Sözen, "çukur olaylarında" Şırnaklı vatandaşların evlerini yerle bir ettiklerini, ocaklarını söndürdüklerini, kadınlara çocuklara kurşun sıkma gafletinde bulunduklarını anlattı.

Devletin Şırnaklıların evlerini yaptığını, ocaklarının yeniden tütmesine vesile olduğunu ifade eden Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar yaktılar, yıktılar bizler onardık, ihya ettik, inşa ettik, vatandaşımızın emrine sunduk. Barış Pınarı Harekatı, Suriye'deki Kürt ve Arap kökenli vatandaşların barış ve huzuru için yapıldı. Dün yapılan törenle 300 güvenlik korucusunu bölgede görev yapmak için uğurladık. Oradaki mesele Kürt meselesi, Kürt davası olsaydı, bu Kürt kökenli korucularımız oraya gider miydi? Bölgemizde Kürt meselesi, Kürt davası diye bir sorun yoktur. Kürtlerin, PKK diye bir belası vardır. PKK, Kürtlerin en büyük düşmanıdır. Haindir. Alçaktır. Biz Kürt kökenli vatandaşlar olarak Trabzonlu, İzmirli, Edirneli vatandaşlarımız bu ülkenin ne kadar sahibiyse, burada yaşıyorsa biz Şırnaklılar, Hakkarililer, Bingöllüler de bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin sahibiyiz. Trabzonlusu, İzmirlisi, Ankaralısı ne kadar Türk ise ben de o kadar Türk'üm ve Türk olmaktan onur ve gurur duyuyorum."

"Son nefeslerini almaktadırlar"

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ise 35 yıldır terörle güvenlik korucularıyla omuz omuza mücadele ettiklerini kaydetti.



Hacıoğlu, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın sayesinde Türkiye'nin başına, bölge halkının başına musallat olan bu terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Son nefeslerini almaktadırlar. İnşallah bundan sonra da beraber ve omuz omuza mücadele edeceğiz." diye konuştu.