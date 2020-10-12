PKK'nın kirli planı uygulamada: İstihbarat 1 yıl önce tespit etmişti - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 406'ncı günde de sürdürürken terör örgütü, aylardır planladığı kirli oyununu sahneye koydu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında ortaya çıkan hain planını uygulayan örgüt, Diyarbakır'da 2 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan Mustafa Biçer'in videosunu PKK'ya yakın bir haber sitesinde yayınladı.

Diyarbakır'daki ailelerin eyleminden rahatsız olan terör örgütü PKK, kaçırdığı çocukların zorla videosunu çekip örgüt propagandası yaptıracağı istihbarat birimlerince tespit edilmişti.

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 406 gündür eylemlerini sürdüren ailelerden rahatsız olan terör örgütü kirli bir plan tezgahladı. İstihbarat birimleri, geçtiğimiz yıl eylül ayında PKK'nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etmişti. PKK'nın planının istihbarat birimlerince ortaya çıkarılmasından bir yıl sonra örgüt planını sahneye koydu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında deşifre edilen hain planını uygulayan örgüt, ailesi evlat nöbeti tutan, 2 yıl önce Diyarbakır'da 18 yaşındayken kaçırılan Mustafa Biçer'in videosunu PKK'ya yakın bir haber sitesinde yayınladı.'GÖZYAŞLARI ELE VERDİ'Diyarbakır'da 2 yıl önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa için geçen yıl 3 Eylül'den beri kanser hastası eşi Ayşegül Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren Rauf Biçer, bugün oğlunun terör örgüt PKK'ya yakın bir haber sitesinde röportajının yayımlandığını söyledi. Görüntüleri izlediğini söyleyen Biçer, oğlunun silah zoruyla konuştuğunu ifade etti. Oğlunun gözlerinden çok ağladığını fark ettiğini anlatan Biçer, bu konuşmanın oğlunun iradesiyle yapılmadığını akardı. Biçer, "Oğlumu silah zoruyla konuşturuyorlar. Oğlum, vatanına, bayrağına bağlı biriydi. Onun defalarca terör örgütünden kaçmak istediği sırada yakalandığını biliyorum. Oğlum, kendi iradesiyle konuşmuyor. Yaptığı o konuşmalara inanmıyorum. Gözlerinden ne kadar çok ağladığı bellidir. Oğlum oradan kaç gel. Annen ile birlikte senin hasretini yaşıyoruz. Çocuğumuzu ilk kez bu halde görüyoruz. 2 yıldan fazladır ondan bir haber alamıyordum. Oğlumun HDP tarafından zorla kaçırıldığını bütün dünya biliyor. Bunların kayıtları da var bende. Oğlumu bugün zorla konuşturmuşlar. Oğlum, kendi iradesiyle asla PKK'yı desteklememiş. Allah'ın izniyle ben oğlumu onların elinden alacağım ve HDP il binasının önünü de terk etmeyeceğim" dedi.'EVLATLARIMIZ KENDİ İRADELERİYLE BU KONUŞMALARI YAPMIYORLAR'Evlat nöbetindeki ailelere seslenen Biçer şunları söyledi: "Buradan bütün ailelere sesleniyorum, evlatlarımız kendi iradeleriyle bu konuşmaları yapmıyorlar. Bu tür sözlere inanmayın. Çocukları silah zoruyla konuşturuyorlar. Oğlum röportajda Diyarbakır'da doğduğunu söylüyor, oysaki Manisa'da doğdu. Evlatlarım batıda büyüdüler. Kürt olduğumuz halde Kürtçe bilmezler. Aileler, böylesi açıklamalara inanmasınlar. Oğlumu infaz da edebilirler, çünkü bunlar dinsiz ve imansızdır."EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUDiyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan ile Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı.