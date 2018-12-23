PKK'nın Kış Sığınakları İmha Edildi...patlayıcılar Böyle İmha Edildi

PKK'nın kış sığınakları imha edildi.

PKK'nın kış sığınakları imha edildi...Patlayıcılar böyle imha edildi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait biri 7 odalı 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Sığınakların içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar ile yaşam malzemeleri de imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucuları ile icrasına başlanılan özel birlik operasyonlarının 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, operasyonel faaliyetlerde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, biri 7 odalı 200 metrekare genişliğinde, biri 3 odalı 120 metrekare genişliğinde, biri de 25 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 3 adet kış sığınağının tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen temas, adli arama faaliyetleri ve ele geçirilen sığınaklar içerisinde, 2 adet mavzer tipi uzun namlulu tüfek, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 46 kilogram amonyum nitrat, 37 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 2 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 8'li pil bloğu, 1 adet 10'lu pil bloğu, 91 adet büyük pil, 50 adet küçük pil, 25 adet kalem pil, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 1 adet güneş enerjisi kazanı ve parçası, 1 adet ampermetre, 1 adet lazer mesafe ölçer, 1 adet gizlenme ağı, 6 adet terörist kıyafeti, 1 adet 4 gözlü tüplü ocak, 1 adet 2 gözlü tüplü fırın, 30 metre kablo, 1 adet 3x3 metre ebatlarında hasır, 120 kilogram un, 40 kilogram sıvı yağ, 40 kilogram pirinç, 25 kilogram bulgur, 30 kilogram mercimek, 20 kilogram salça, 10 adet konserve, 10 kilogram tuz, çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Adli arama faaliyetleri neticesinde; operasyon bölgesi içerisindeki 110 şahsın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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