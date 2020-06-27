PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti - Son Dakika

PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan teröristin yer göstermesi sonucu, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınak tespit edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan teröristin yer göstermesi sonucu, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınak tespit edildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mervan" kod adlı M.A, verdiği ifadede örgütün kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini deşifre etti.

Terörist M.A'nın, İl Jandarma Komutanlığınca Adıyaman- Malatya sınırında, Gerger ilçesi kırsal kesiminde bulunan Karagöl mevkisi, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde düzenlenen operasyonda 25-26 Haziran'da gösterdiği 2 sığınak ile 9 noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada bir kısmı sığınaklarda, bir kısmı da toprağa gömülü bidonlarda örgütü simgeleyen bez parçası, bir soba, bir ocak, 2 güneş paneli, 6 batarya, 3 akü, 75 pil, 4 radyo, 8 el feneri, 400 metre kablo, çeşitli örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma, Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:43 Kaynak: AA

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