Son Dakika Haberleri: PKK'nın kritik ismine nokta atışı
Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın kritik ismine nokta atışı

PKK'nın kritik ismine nokta atışı

1 saat önce

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın kritik ismine nokta atışı, System.String[]

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.


Terör örgütü PKK'nın üst yönetimine darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT ve TSK'nın elde ettiği istihbarat çerçevesinde 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Kategoride aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi. Hava harekatının nokta atışlı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.


PKK'nın kadın yapılanmasından en üst sorumlu


Bese Erzincan kod adlı teröristin PKK'ya 1980'li yıllarda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında bizzat Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı, örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda bulunduğu öğrenildi. PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu olduğu belirtilen terörist Kordu'nın, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran ve Sözder Avesta kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesi gibi terörist faaliyetlerin sorumlusu oldu. - ANKARA

TSK, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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