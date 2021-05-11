PKK'nın maket uçağı, vurularak düşürüldü - Son Dakika

PKK'nın maket uçağı, vurularak düşürüldü

IRAK'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.

IRAK'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen PKK'lı teröristler, maket uçakla saldırmaya çalıştı. Metina'daki Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü" denildi. Bakanlık, düşürülen maket uçağın fotoğrafını da paylaştı.



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