İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalışan şahsın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan'la irtibatı ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalışan şahsın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan'la irtibatı ortaya çıktı

26.10.2022 15:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalışan Mustafa Demir, PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanmıştı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara merkezli PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir tutuklanmıştı.

KARAYILAN'DAN TALİMAT ALMIŞ

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarladığı da iddia edildi.

27,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Demir ile birlikte 89 sanık hakkında da aynı suçlamalardan 27,5 yıl hapis cezası talep edildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Murat Karayılan, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalışan şahsın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan'la irtibatı ortaya çıktı - Son Dakika
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