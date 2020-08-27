PKK'nın öldüğünü açıkladığı terörist, ikna yoluyla jandarmaya teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından öldüğü açıklanan bir teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak'taki iç güvenlik operasyonları sonrasında, PKK tarafından örgüt güdümünde yayın yapan bir internet sitesinde "Botan Cudi" kod adlı örgüt mensubunun öldüğünün açıklandığı belirtildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu teröristin iddiaların aksine yaşadığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, jandarma ikna timlerince çalışma başlatılarak, aile bireylerinin desteğiyle teröristin ikna edildiği ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, örgüt mensubunun, 2014'te propagandalardan etkilenerek terör örgütüne katıldığı, örgüt içindeki kötü muamele, güvenlik güçlerinin etkili operasyonları, örgüt içindeki çok sayıda ölümlerin kendisini etkilemesi, örgütte bulunduğu süre içerisinde pişman olması ve ailesinin kendisiyle temas kurması sonucu terör örgütünden kaçmaya karar verdiğini beyan ettiği aktarıldı.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.