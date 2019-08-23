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- PKK'nın Örgüte Katılmayanlara Yaptığı İşkence Görüntülendi

12 dakika önce

- PKK'nın örgüte katılmayanlara yaptığı işkence görüntülendiMÜNBİÇ - Suriye'nin Münbiç kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın örgüte katılmadıkları gerekçesiyle iki Arap gence yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı.

- PKK'nın örgüte katılmayanlara yaptığı işkence görüntülendi

MÜNBİÇ - Suriye'nin Münbiç kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın örgüte katılmadıkları gerekçesiyle iki Arap gence yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, örgütten silah almayı kabul etmeyen gençlerin dakikalarca kırbaçlandığı görüldü.

Münbiç'te kaydedilen görüntülerde terör örgütü YPG/PKK üyelerinin, örgüte katılmayan ve örgütten silah almak istemeyen Arap Al Damalha aşiretinden 2 gence işkence yaptığı görüldü. Kanlar içinde kalan iki gencin yardım çığlıklarına aldırış etmeyen teröristler, gençleri uzun süre kırbaçladı. Gençleri zorla silahlandıran ve örgüte katılmaya zorlayan PKK/YPG'li teröristlerin yaptıkları işkencenin ortaya çıkmasının ardından Damalha aşireti ile bazı aşiretler bir araya gelerek, teröristlerin yaptığı işkenceyi protesto etmek için çağrı yaptı.

Teröristlerin, daha önce de bir grup gence yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Münbiç, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
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