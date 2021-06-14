PKK'nın saldırdığı hastane harabeye döndü! - Son Dakika

Terör örgütü YPG/ PKK'nın pazar günü Afrin'de füzelerle hedef aldığı hastane kullanılamaz hale geldi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçesine düzenlediği füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı. Saldırılar nedeniyle ilçedeki evler kullanılmaz hale gelirken, Şifa Hastanesi de hizmet dışı kalmıştı. Saldırılarda yerle bir edilen hastanenin ve evlerin enkazı görüntülendi.

Hastanede çalışnalar ise saldırının ardından, 'PKK'nın saldırısının ardından işimiz durdu. Hastanenin yüzde 60'ı kullanılamaz hale geldi. Afrin'de zaten iki hastane var. Onlardan biri Şifa Hastanesi. Yaralılara hizmet edemedik, yakın hastanelere gönderdik" ifadelerini kullandı.

Bu arada saldırı nedeniyle ambulanslar dahil çoğu tıbbi ekipman da kullanılamaz hale gelirken, sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etmek zorunda kaldı.

(İHA)