Son Dakika Haberleri: PKK'nın Şehir Merkezinde Görevlendirdiği Terörist Yakalandı

PKK'nın Şehir Merkezinde Görevlendirdiği Terörist Yakalandı

36 dakika önce

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan, şehir merkezinde örgütsel faaliyette bulunan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

PKK'nın Şehir Merkezinde Görevlendirdiği Terörist Yakalandı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan, şehir merkezinde örgütsel faaliyette bulunan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen istihbari çalışmalarla 2015 yılının Haziran ayında örgüte katılan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı. Terör örgütü PKK tarafından şehir merkezinde, örgütsel faaliyetlerde 'milis' olarak görevlendirildiği tespit edilen Y.B.'nin kaldığı, Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.B. adlı terörist, ruhsatsız av tüfeği ve 44 fişek ile yakalanarak, gözaltına alındı. 

Y.B., ifade işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Diyarbakır, PKK, Güncel
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