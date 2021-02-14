PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6) - Son Dakika
Üye Girişi
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6)

PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6)

14.02.2021 19:30

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı.

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı. Kimliği tespit edilen şehidin Erzurum nüfuslu şehit Sözleşmeli Er Sedat Sorgun olduğu belirtildi. Şehit Sözleşmeli Er Sorgun'un işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.Öte yandan, kimliği belirlenen 11 kişiden, 2'si memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'a, Aydın Köse ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı. Şehit edilen 13 kişiden, 2'sinin kimlik tespiti ise sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Malatya, Şehit, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6) - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu
20:47 Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Kazanacağımıza yüzde yüz inanmıştık, yenilgi ciddi travma oluşturdu
20:40 Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Festivallerin Yasaklanmasını İstedi
20:36 25 kuruluştan oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu bildiri yayımladı: Festivaller yasaklansın
19:48 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:44 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:42 Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü
19:37 Bakanlığın Hakan Fidan ve Mustafa Kırımoğlu görüşmesinden paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Herkes bir sorunun cevabını arıyor
19:26 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Zamlara Tepki
19:22 Ali Babacan'dan iktidara zam tepkisi! 10 maddelik bir uyarı listesi yayımladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 21:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement