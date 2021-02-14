PKK'nın şehit ettiği vatandaşın ailesine acı haber verildi

IRAK'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Aydın Köse'nin (35) ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Yapılan kimlik teşhisinde de şehit olan 13 kişi arasında Kahta nüfusuna kayıtlı Aydın Köse'nin de olduğu belirlendi.