PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

23.06.2022 10:25

PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Timlerince tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen "Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu" devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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