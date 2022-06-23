Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Timlerince tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen "Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu" devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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