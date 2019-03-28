PKK'nın Silah Tedarikçisi Yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya silah sağlayan bir kişi, çalıştığı baraj inşaatının şantiyesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya silah sağlayan bir kişi, çalıştığı baraj inşaatının şantiyesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit İlçe Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya silah sağlama suçundan aranan M.S.A.'nın Düzbağ Mahallesi'nde bulunan baraj inşaatında çalıştığını belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla M.S.A.'yı şantiye alanında gözaltına aldı.
M.S.A., karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:24 Kaynak: İHA
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