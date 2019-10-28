Son Dakika Haberleri: PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu
Son Dakika Yerel PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu

PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu

58 dakika önce

PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulunduMUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-420 Operasyonu icra edildi. Operasyon kapsamında BTÖ mensuplarına ait toprağa gömülü jelikandan oluşan 2 depo tespit edildi. Depo içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 403 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 123 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 5 adet el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram bulgur, 10 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çokokrem, 1 kilogram çay, 1 takım leşker kıyafet (kullanılmamış), 1 adet uyku tulumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu

Muş, PKK, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı
Polis memuru, "Oğluma iyi bakın" diye not bırakıp intihar etti Terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin katliam raporu Ege Üniversitesi'nde, traktörün altında kalarak can veren Sezen'in görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 18:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'nın silah ve yaşam malzemeleri toprak altında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]