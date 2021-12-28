PKK'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle Türkmenler Telafer'deki köylerine dönemiyor - Son Dakika

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle Türkmenlerin Telafer'de yaşadıkları 15 köye dönemediği belirtiliyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Nurettin Kaplan, konuya dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında ele geçirdiği köylerdeki Türkmen halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kaplan, Musul ve çevresinin DEAŞ'tan kurtulmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halkın evlerine dönemediğini bunun sebebinin de Sincar'daki PKK varlığı olduğunu vurguladı.

Türkmen köylerinin Telafer ilçe sınırıyla Sincar arasında yer aldığına dikkati çeken Kaplan şöyle devam etti:

"Bu köylerin toplam nüfusu 30 binin üzerinde. Köyleri DEAŞ terör örgütünden kurtulalı 4 yıl olmasına rağmen halk, PKK'nın teröründen endişeli. Binlerce Türkmen ülkenin çeşitli kentlerinde göçmen durumunda hayat mücadelesi veriyor. Halkın evlerine dönebilmesi için PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerekiyor."

Kaplan, terör örgütü unsurları Sincar Dağı'nda varlık gösterdikleri sürece gerek Sincar ilçe merkezi gerekse Telafer ve ona bağlı köylerin güven, huzur ve istikrar bulamayacağını ifade etti.

Irak güçlerinin, bölgenin güvenliğini sağlaması çağrısında bulunan Kaplan, yıllardır göçmen konumunda olan binlerce Türkmen'in evlerine dönmek istediğini dile getirdi.

PKK'nın, bölgedeki istikrarsızlığın ve karışıklığın en büyük kaynağı olduğuna dikkati çeken Kaplan, Sincar'ın daha önce DEAŞ'tan kurtarıldığı gibi PKK'dan da kurtarılmasını istedi.

Terör örgütü PKK Sincar'a nasıl konuşlandı?

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldırı düzenleyen DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin edilirken, bu nüfusun üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu belirtiliyor.

2014 sonrası ise PKK, DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği militanlarla başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Bölgedeki güç boşluğundan faydalanan PKK, Ocak 2015'te Sincar'da sözde "kanton" ilan ettiğini duyurdu.

Bölgede kurduğu sözde halk meclisleriyle siyasi örgütlenme içine girerek yerel yönetimi ele geçirme girişimlerinde bulunan terör örgütü, kaçırdığı Ezidi çocukları da kamplarda zorla silah altına aldı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken, PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.