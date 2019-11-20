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PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' konsey üyesi sağ yakalandı

6 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' konsey üyesi olduğu belirlenen 'Omedya' kod adlı Evrim Tokmak, sağ yakalandı.

PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' konsey üyesi sağ yakalandı, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' konsey üyesi olduğu belirlenen 'Omedya' kod adlı Evrim Tokmak, sağ yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda ormanlık alanda bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin teslim olma çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler ormanlık alana kaçarken, biri kıstırıldığını fark ederek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silahı ve örgütsel dokümanlarla birlikte teslim olan teröristle ilgili yapılan incelemede, PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' 5 kişilik yürütme konseyi içinde yer alan 'Omedya' kod isimli Evrim Tokmak olduğu belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edilen bilgilere göre, terörist Tokmak'ın 14 yıl önce PKK'ya katıldığı ve uzun yıllar terör örgütünün Irak'taki kampında görev yaptığı öğrenildi. Irak'taki kamptan 2018 yılında Tunceli'ye geldiği tespit edilen Tokmak'ın, 11 Mayıs'ta Pülümür ilçesindeki Kızılmescit bölgesinde 1 askerin şehit olduğu çatışmada yer aldığı belirlendi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından terörist, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Pülümür, Tunceli, Dersim, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
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