PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi

02.02.2021 11:47
PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan terörist hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan terörist hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan İ.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İ.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, İ.K'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, HTS kayıtları incelenen İ.K'nin, yabancı uyruklu O.S. adına kayıtlı GSM hattı kullandığı, bu hat üzerinden "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma, anayasal düzeni ortadan kaldırma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütüne üye olma, örgüt propagandasını yapma, terör örgütünü finanse etme" suçlarından hakkında işlem yapılan 55 kişiyle irtibat kurduğunun belirlendiği anlatıldı.

İ.K'nin terör örgütüne kırsaldan katılım amaçlı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın dijital materyallerinde YPG/PKK kampları ve çeşitli çatışma bölgelerinden çekilen fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu ayrıca terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait görsellerin de yer aldığı belirtildi.

???????- "Duran Kalkan'ın yanına 'basıncı' olarak verilmişti"

İddianamede, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl şubatta Bursa'ya bombalı eylem yapmak amacıyla gönderilen ve güvenlik güçlerince yakalanan tanık H.D'nin etkin pişmanlık kapsamındaki itiraflarına da yer verildi.

H.D, 2015'te YPG/PKK'nın basın çalışmalarında yer almak üzere Suriye'nin Kamışlı bölgesine gittiğini, 2017'ye kadar burada faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler birimine 2019'da seçildiğini vurgulayan H.D, şunları kaydetti:

"2019 yılında 'yoğunlaşma eğitimi' için örgüt kampında yaklaşık 3 ay kadar tek başına kaldım. Daha sonra örgüt üyelerine verilen kişi bazlı suikast, bombalama, silahlı saldırı gibi eğitimler aldım. İ.K'yi de örgüt kamplarından tanıyorum. İ.K, terör örgütü PKK/KCK içerisinde 'Gernas' kod adını kullanıyordu. Kendisini 2017 yılında 'Hınere' adı verilen örgüt kamplarında gördüm. O dönem PKK'nın basın birimine gelmişti. 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yanına 'basıncı' olarak verilmişti. Bu dönemde ayrıca Duran Kalkan'ın muhabere kodu olan 'Şervan' muhaberesini yapmıştır."

Teröristin, Türkiye'de "uyuyan hücre" şeklinde faaliyet göstermesi amaçlanmış

İddianamede, İ.K'nin 2016-2017'de, terör örgütünün kamplarında özel eğitimler verildikten sonra gizlilik çerçevesinde Türkiye'ye gönderildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanığın, PKK'nın basın biriminde bulunarak örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürütmesi, PKK kamplarında aldığı özel eğitimler sonrası Türkiye'ye gönderilmeden önce gizlilik kuralları gereği kanser hastası olduğuna diğer örgüt mensuplarının inandırılmaya çalışılması, bu haliyle Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet göstermesinin amaçlanması, dijital verilerinin içeriğinde PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde 'kırmızı kategori'de bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Duran Kalkan, Rıza Altun, Ali Haydar Kaytan ve Fehman Hüseyin ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülerinin bulunması, örgüt kamplarında eğitim alarak kırsal alanda uzun süre etkin konumda faaliyette bulunması dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."???????

Duran Kalkan, Terör, Medya, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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