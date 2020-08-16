PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari çalışmalarıyla, Türkiye'de eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları harekete geçirmek üzere hazırlandığı belirlenen PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu 'Agit Garzan' kod Murat Kalko etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalar neticesinde PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıl dönümünde üç farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığı bilgisine ulaştı. PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün silahlı kanat sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT görevlilerinin yakın takibine alındı. Bu kapsamda PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu 'Agit Garzan' kod Murat Kalko'nun Türkiye'de eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları harekete geçirmek üzere hazırlandığı öğrenildi. Bunun üzerine terörist Kalko'na yönelik çalışma başlatıldı ve sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYORTerörist Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle kırmızı kategoride arandığı belirtildi. Kalko'nun ayrıca, Murat Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özel olarak Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.6 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları anlaşılan diğer iki PKK hücresi de yakından izlendi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla birlikte 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen iki farklı operasyonla, sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi. Teslim olan teröristler; MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını belirtiti. Uzmanlar da, PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumum da özellikle PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkat çekti.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -