PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi"
(Mehmet Kalay/İHA)
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