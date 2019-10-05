Son Dakika Haberleri: PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi
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PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi"

(Mehmet Kalay/İHA)

Irak, TSK, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
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