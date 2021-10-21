Üye Girişi
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü - Son Dakika

PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü

21.10.2021 07:55
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü

TSK ve MİT'in 8 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde kadın sorumlusu Taybet Bilen'in öldürüldüğü belirtildi. Bilen'in, Mahmur kampına giderken öldürüldüğü bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 8 Ekim'de örgüte ağır bir darbe daha vuruldu.

SİHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK-MİT ortak operasyonunda nokta atışıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak'ın Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen olduğu açıklandı.

MAHMUR'A GEÇECEKTİ

Sabah'ın haberine göre sözde kadın sorumlusu SİHA ile gerçekleştirilen operasyonla öldürülürken, teröristin bulunduğu araçta, aynı zamanda Gara bölgesi sorumlularının da yer aldığı öğrenildi. Bilen'in ise operasyon sırasında Mahmur kampına gittiği ortaya çıktı.

PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü

Terör, Ekim, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor 08:52 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti 08:32 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi 07:58 MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi 07:40 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı 23:25 Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi 22:55 Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil

Son Dakika Haberleri
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:41 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı         
08:56
Otopark yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de! Yeni yapılacak binalarda ihtiyaç 3 şekilde karşılanacak Otopark yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de! Yeni yapılacak binalarda ihtiyaç 3 şekilde karşılanacak         
08:49
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap         
07:41
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı         
22:10
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 09:00:15. #1.12#
SON DAKİKA: PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement