PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 8 Ekim'de örgüte ağır bir darbe daha vuruldu.
TSK-MİT ortak operasyonunda nokta atışıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak'ın Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen olduğu açıklandı.
Sabah'ın haberine göre sözde kadın sorumlusu SİHA ile gerçekleştirilen operasyonla öldürülürken, teröristin bulunduğu araçta, aynı zamanda Gara bölgesi sorumlularının da yer aldığı öğrenildi. Bilen'in ise operasyon sırasında Mahmur kampına gittiği ortaya çıktı.
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