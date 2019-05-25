PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla ağır darbe alan PKK'nın sözde bölge ana karargahı bulunarak imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz kullanmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargahta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait sığınak ve depolarda tek tek ele geçiriliyor. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması içinde İHA destekli operasyon yapılıyor.

PKK BÜYÜK DARBE YEDİ

Son 5 yılda Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ ele geçirildi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Giresun kırsalından geçen yıl çatışmada yaralı olarak kaçan, mavi kategoride yer alan başına bir milyon 500 bin lira ödül konulan Doğan-Serdar kod adlı Celal Kaya'nın 2 hafta önce Tunceli'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, Karadeniz'e yeni grupta çıkarılamadı.

ARAZİDE YER GÖSTERİYORLAR

17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu lideri Celal Kaya'nın öldürüldüğünü radyoda haberlerden öğrenip yeni grubun gelemeyeceğini anlayınca, Kandil'deki örgüt yöneticilerine kızarak teslim olduğu belirtildi. 3 gün önce Giresun Espiye ilçesine bağlı Seydi Köyü yaylası kırsalında 'terör arananlar' gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın bir HES şantiyesine giderek yiyecek istediği esnada, ihbarla yakalanmasının ardından, Behrüz Dudkanlu ile ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunduğu kaydedildi.

BÖLGEDEKİ EYLEMLERE KATILDI

Giresun ve Gümüşhane'de geçiş güzergahı bölgesindeki tüm yaylaları gezerek yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemeleri çalarak bunları ormanlık alanlarda depolara saklayan Dudkanlu ve Arslan'ın silah ve mühimmat deposunun yerini ise henüz söylemedikleri belirtildi. Dudnalu ile Arslan'ın 5 yıldır Karadeniz kırsalında olduğu, 11 asker ile Trabzon Maçka ilçesinde 2 yıl önce sivil Eren Bülbül'ün şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

SIĞINAKTA BULUŞUP KARARLAR ALIYORLARDI

Behrüz Dudkanlu'nun Giresun Karaovacık deresi vadisi üzerinde Seydi köyü yaylası kırsalında gösterdiği sığınağında PKK'nın sözde Karadeniz ana karargahı olduğu belirlendi. Sığınağın yakınında yaylalar olduğu, yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla rahat kış üstlenmesi yaptıkları, vadi üzerinde rakımın yüksek olmasıyla da bölgenin yoğun sisli olmasından fark edilmedikleri kaydedildi. Telsizle haberleşme sağlamadan belli aralıklarla sözde karargahın bulunduğu sığınakta buluşan teröristlerin, eylem planlamalarını da burada yaparak önemli kararlar aldığı, buradan Ordu, Tokat, Sivas ile Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan kırsalına geçiş yapabildikleri belirlendi.

SIĞINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Behrüz Dudkanlu'nun, gösterdiği karargah olarak kullanıldığı belirlenen sığınakta yaşam malzemesi ve yiyecek, sığınağın yakınında 2 adet büyük erzak deposu ele geçirildi. Sığınak ve depolar patlayıcı ile patlatılarak imha edildi. Sığınağın bulunduğu vadinin sarp kayalık ve ormanlık olduğu, ulaşımın olmadığı kayalıklarda doğal mağaraların da yer aldığı, bu mağaraların bazılarının ise gözetleme ve keşif amaçlı kullanıldığı da tespit edildi.

SİLAH DEPOSU İÇİN GÜMÜŞHANE, LOJİSTİK İÇİN TRABZON KIRSALI SEÇİLMİŞ

Jandarma istihbarat ekipleri tarafından ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunan Behrüz Dudkanlu ile Aras Aslan'ın, 20'ye yakın gösterdiği erzak deposu ve sığınakta patlayıcı ile imha edildi. Behrüz Dudkanlu'nun Gümüşhane kırsalında yerini gösterdiği 3 farklı erzak deposunun ise sarp kayalıklı ormanlık alanda yer aldığı gözlendi. PKK'nın Karadeniz'de ki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarakta Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Operasyonlardan görüntü

-Teröristler yer göstermesi yaparken bölgede JÖH'lerden görüntü

-Teröristler yaylada yer göstermesinden jandarma görüntüsü

-Ele geçirilen sözde karargah sığınağından ve erzak depolarından fotoğraf

-Sözde karargah sığınağı ormanlık bölgesinden görüntü

-Yakalanan Aras Aslan'ın fotoğrafı

-Helikopter görüntüsü (arşiv)

-Yayla ve ormanlık alandan görüntü (drone)

-Diğer detaylar

Süre: 4: 02 DK Boyut: 600 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA