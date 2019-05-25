PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2)

GÜMÜŞHANE'DE 3 DEPO BULUNDU Giresun kırsalında sağ olarak yakalanan PKK 'lı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın arazide yer göstermeleri sürüyor. Gümüşhane 'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde teröristlerin yer göstermesi sonucu 50'şer metre aralıklarla 3 ayrı depo bulundu. Depolarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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