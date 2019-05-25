Son Dakika Haberleri: PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2)

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2)

3 saat önce

GÜMÜŞHANE'DE 3 DEPO BULUNDUGiresun kırsalında sağ olarak yakalanan PKK'lı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın arazide yer göstermeleri sürüyor.

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2), System.String[]

GÜMÜŞHANE'DE 3 DEPO BULUNDU
Giresun kırsalında sağ olarak yakalanan PKK'lı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın arazide yer göstermeleri sürüyor.  Gümüşhane'nin  Kürtün ilçesi Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde teröristlerin yer göstermesi sonucu 50'şer metre aralıklarla 3 ayrı depo bulundu. Depolarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:01 Kaynak: DHA
Giresun, Gümüşhane, PKK, Güncel
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