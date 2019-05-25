PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2)
3 saat önce
GÜMÜŞHANE'DE 3 DEPO BULUNDUGiresun kırsalında sağ olarak yakalanan PKK'lı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın arazide yer göstermeleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:01 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE'DE 3 DEPO BULUNDU
Giresun kırsalında sağ olarak yakalanan PKK'lı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın arazide yer göstermeleri sürüyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde teröristlerin yer göstermesi sonucu 50'şer metre aralıklarla 3 ayrı depo bulundu. Depolarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı
Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti