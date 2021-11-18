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PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü - Son Dakika

PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü

18.11.2021 11:02

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarında terör örgütü ağır darbe yemeye devam ediyor. Son operasyonda öldürülenler arasında PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın da olduğu ortaya çıktı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın ölümünü gizlemek isteyen teröristlerin, gizlice Kaytan'ın cesedini gömdüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri artık iyice köşeye sıkışan ve çaresiz kalan PKK'yı bitirmek adına art arda operasyonlarını sürdürüyor. İçeride saldırı gücü kalmayan örgütün Irak ayağını da temizlemek isteyen TSK'nın gerçekleştirdiği son operasyonda, örgütün sözde kurucusu Ali Haydar Kaytan da öldürüldü. Ancak örgütten hızla devam eden kopmaları engellemek isteyenler bu durumu gizledi.

ÖCALAN'IN YERİNE GEÇMEYİ PLANLIYORDU

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Teröristbaşı Öcalan'ın yerine geçmeyi hayal eden Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü

ÖLÜM KORKUSU ENSESİNDEYDİ

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

Teröristbaşı Öcalan'ın yerine geçmeyi hayal eden Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü

CESEDİ GÖMENLERE İNFAZ

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

Teröristbaşı Öcalan'ın yerine geçmeyi hayal eden Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü

Ali Haydar Kaytan, Irak, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü - Son Dakika
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