PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
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PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

08.03.2022 14:43
PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

MİT operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve etkinlik pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan PKK/KCK'nın 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım, 'silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MİT operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve etkinlik pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan PKK/KCK'nın 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım, 'silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT operasyonuyla yakalanarak, geçen yıl 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve önceki celse adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık İbrahim Parım, karar duruşmasına Van'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Parım, "Önceki savunmalarımı tekrarlarım. Örgüt adına bildiğim bütün isimleri söyledim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Parım'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan takdir indirimi uygulayarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca hüküm kesinleşene kadar adli kontrol şartının da devamına karar verildi.


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Türkiye, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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