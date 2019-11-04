Son Dakika Haberleri: PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Müsluh İke'n etkisiz hale getirilmesi TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

Müsluh İke'n etkisiz hale getirilmesi TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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