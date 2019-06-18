Son Dakika Haberleri: PKK'nın sözde Sason sorumlusu ölü ele geçirildi
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PKK'nın sözde Sason sorumlusu ölü ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

PKK'nın sözde Sason sorumlusu ölü ele geçirildi, System.String[]
Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:53 
Bitlis, Sason, PKK, Ekonomi
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