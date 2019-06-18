PKK'nın sözde Sason sorumlusu ölü ele geçirildi
1 saat önce
Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:53
'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK
'nın sözde Sason
sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar
olduğu tespit edildi.
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