PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadesini kullandı. ANKARA, -



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