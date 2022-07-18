Son dakika haberi... PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katılan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katılan şahıs tutuklandı

18.07.2022 17:38
Son dakika haberi... PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katılan şahıs tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre PKK silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katıldığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs, Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

PKK silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katıldığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs, Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye gelmeden önce PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin bulunduğu toplantılara katıldığı belirlenen yabancı uyruklu 43 yaşındaki Z.S.H.Z. isimli kadının, Kastamonu'ya geldiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile toplantılara katılan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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