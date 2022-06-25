PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika
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PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli Çanakkale'de yakalandı

25.06.2022 16:24
PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli Çanakkale'de yakalandı

Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptığı fotoğraflara yansıyan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındı.

Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptığı fotoğraflara yansıyan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla bir ihbarda bulunuldu.

İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşıldı.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etti.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydı bulunduğu da tespit edilen Cemre'nin, bu sabah Bayramiç'te gözaltına alındığı, evinde ve arabasında arama yapıldığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden açıklama

Çanakkale Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te bugün düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelinin adresindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Çanakkale, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika
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