Son Dakika Haberleri: PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası
Son Dakika Dünya Haber

PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası

1 saat önce

Türkiye, PKK üyesiyle "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi

PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası, System.String[]
Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'ye komutanlık eden terör örgütü PKK üyesi "Ferhat Abdi Şahin" ile çocuk savaşçıların serbest bırakılması için eylem planı imzalamasına protesto notası verdi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:37 
Birleşmiş Milletler, Türkiye, PKK, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi Akdeniz'de göçmen faciası! 81 kişi kayıp

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:23:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]