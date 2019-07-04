PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası
1 saat önce
Türkiye, PKK üyesiyle "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:37
, Birleşmiş Milletlerin (BM), PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'ye komutanlık eden terör örgütü PKK üyesi "Ferhat Abdi Şahin
" ile çocuk savaşçıların serbest bırakılması için eylem planı imzalamasına protesto notası verdi.
Türkiye'nin BM Cenevre
Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı.
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