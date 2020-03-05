PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu - Son Dakika

PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına 'şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışılık çıkartma' talimatı üzerine harekete geçtiği öne sürülen 7 zanlı yakalandı.

PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına 'şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışılık çıkartma' talimatı üzerine harekete geçtiği öne sürülen 7 zanlı yakalandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK'nın Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'daki sempatizanlarına şehitlere destek görünümlü yürüyüşler yapıp bu sırada Suriyelilere saldırarak iç karışıklık çıkartma talimatı verdiğini saptaması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehitler defnedildikten sonra özellikle bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının yaşadığı ve daha önce sık sık PKK adına korsan gösterilerin yapıldığı Çukurova Caddesi'nde şehitlere destek yürüyüşünü mercek altına aldı. Yürüyüş sırasında Suriyelilerin iş yerlerine ve araçlarına zarar vermeye çalışılınca polis hemen olaya müdahale edip yürüyüşü sonlandırdı. Daha sonra da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi, Doğankkent mahallelerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ayrıca bölücü terör örgütünün şehitler üzerinden iç karışıklık çıkartın talimatı üzerine 8 zanlının harekete geçtiğini, halkın arasına karışarak vatandaşları Suriyelilere karşı kışkırttığını saptadı. Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti eş zamanlı 8 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Vatandaşların PKK'nın oyununa gelmemesi, PKK'nın ülkede iç karışıklık çıkartarak birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olmaya çalıştığı belirtildi. - ADANA

Suriye, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Putin, nasıl Suriye konusunda kapısı çalınacak lider haline geldi?
Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

Son Dakika Haberleri
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK'nın Suriyeli oyununu polis bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]