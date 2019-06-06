Son Dakika Haberleri: PKK'nın "Susa Katliamı"nda hayatını kaybeden 10 kişi anıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

PKK'nın "Susa Katliamı"nda hayatını kaybeden 10 kişi anıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 27 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

PKK'nın
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 27 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi anıldı.
Katliamın 27'nci yıl dönümü dolayısıyla Yolaç köyü mezarlığında düzenlenen anma programına katılan vatandaşlar, saldırıda yaşamını yitirenlerin mezarını ziyaret etti, dua okudu.
Kur'an- ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, katliamda hayatını kaybedenlerin öz geçmişleri okundu, hayatlarından kesitler sunuldu.
Programda 10 kişinin öldürüldüğü cami de ziyaret edildi.
Anma programında bir konuşma yapan konuşan İttihad-ul Ulema üyesi Molla Beşir Şimşek, teröre tepkisini dile getirerek ve saldırıyı lanetleyerek, "Susa köyünde çocuklarımıza İslam'ı anlatıyorlardı. Müslümanların canına camide kastedenler aslında o mermileri Allah'ın evine sıktılar. O kurşunları Kuran'a sıktılar. Aydınlığı istemiyorlardı." dedi.
Program okunan dualarla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Silvan, Diyarbakır, PKK, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'nın "Susa Katliamı"nda hayatını kaybeden 10 kişi anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]