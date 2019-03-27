PKK'nın tepe kadrosu vuruldu
1 saat önce
Kandil'e yapılan hava harekatıyla PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler vuruldu.
Kandil
'e yapılan hava harekatıyla PKK
elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun
ve beraberindekiler vuruldu. Altun ağır yaralandı, terör örgütünün tepe noktadaki 3 isim öldürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57
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