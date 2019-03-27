Son Dakika Haberleri: PKK'nın tepe kadrosu vuruldu

PKK'nın tepe kadrosu vuruldu

1 saat önce

Kandil'e yapılan hava harekatıyla PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler vuruldu.

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Kandil'e yapılan hava harekatıyla PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler vuruldu. Altun ağır yaralandı, terör örgütünün tepe noktadaki 3 isim öldürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 

Rıza Altun, Kandil Dağı, PKK, Ekonomi
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