PKK'nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe
1 saat önce
-Operasyon görüntüleri MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.
-Operasyon görüntüleri MİT ve TSK
ortak operasyonunda PKK
elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun
ve beraberindekiler, Kandil
'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:00 Kaynak: AA
PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri
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