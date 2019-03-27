Son Dakika Haberleri: PKK'nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

PKK'nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

1 saat önce

-Operasyon görüntüleri MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.

-Operasyon görüntüleri MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Rıza Altun, TSK, PKK, Güncel
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