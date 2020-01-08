PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'de düzenlendiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması Kürdistan Özgür Kadın Partisi'nin (PAJK) iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat etkisiz hale getirildi.

PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'de düzenlendiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması Kürdistan Özgür Kadın Partisi'nin (PAJK) iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK tarafından, geçen Eylül ayında Kandil'e ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat ile şoförü Zilan Kobani'nin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Terörist Erat'ın örgüte 1989 yılında Diyarbakır kırsalından katıldığı, 1993'de Almanya'dan Suriye alanına geçerek teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alındığı öğrenildi. O dönem PKK'nın kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldığı tespit edilen terörist Erat'ın, 2014-2015'de PAJK Rojava Koordinasyon sorumluluğuna getirildiği, 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu bildirildi.


Nurhak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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