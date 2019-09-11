Son Dakika Haberleri: "PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız"
Son Dakika Güncel Haber

"PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız"

56 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, terör örgütü PKK'nın yarattığı tehlikenin farkında olduklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, terör örgütü PKK'nın yarattığı tehlikenin farkında olduklarını söyledi.

Hekim, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliği binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye ile Irak'taki askeri varlığı (Başika) konusunda görüşmelerin olduğunu dile getiren Hekim, "Türkiye ile bu konuda dışişleri, savunma ve istihbarat alanında görüşmelerimiz mevcut. Türkiye, bölgenin önemi ve hassasiyetini biliyor." dedi.

Iraklı Bakan Hekim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına da değinerek, "Biz, PKK'nın da yarattığı tehlikenin farkındayız. Bu konuda Türklerle verimli çabalarımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abd önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, deaş'ı bombaladı
Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]